Haberler Futbol İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE | İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE | İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya - Arnavutluk, liglere verilen milli ara sonrası hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken İspanya - Arnavutluk maçıyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:00
İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE | İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya ile Arnavutluk hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, İspanya - Arnavutluk maçıyla ilgili bilgileri sorgularken İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili bilgiler haberimizde...

İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Arnavutluk maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. İspanya - Arnavutluk maçının yayıncısı bulunmuyor.

👉İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA - ARNAVUTLUK MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Azpilicueta, E Garcia, Laporte, Alba; Soler, Rodri, Pedri; Sarabia, F. Torres, Olmo

Arnavutluk: Strakosha; Ismajli, Kumbulla, Hoxhallari; Roshi, Cekici, Ramadani, Bare, Hysaj; Manaj, Uzuni

DİĞER
Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çeken ünlü komedyen böyle görüntülendi!
Yıl sonuna kadar süre var! Yenilenmeyen ehliyet geçersiz sayılacak | Sürücü belgesi nasıl ve kaç liraya yenilenir?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor