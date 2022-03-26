İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE | İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya ile Arnavutluk hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, İspanya - Arnavutluk maçıyla ilgili bilgileri sorgularken İspanya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili bilgiler haberimizde...

İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Arnavutluk maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. İspanya - Arnavutluk maçının yayıncısı bulunmuyor.

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İSPANYA - ARNAVUTLUK MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Azpilicueta, E Garcia, Laporte, Alba; Soler, Rodri, Pedri; Sarabia, F. Torres, Olmo

Arnavutluk: Strakosha; Ismajli, Kumbulla, Hoxhallari; Roshi, Cekici, Ramadani, Bare, Hysaj; Manaj, Uzuni