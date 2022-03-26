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İRLANDA - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE | İrlanda - Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İrlanda - Belçika, liglere verilen milli ara sonrası hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, İrlanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken İrlanda - Belçika maçıyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:30
İRLANDA - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE | İrlanda - Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İrlanda ile Belçika hazırlık maçında kozlarını mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, İrlanda - Belçika maçıyla ilgili bilgileri sorgularken İrlanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

İRLANDA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Belçika maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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İRLANDA - BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER

İrlanda: Bazunu; Coleman, Duffy, Egan; Doherty, Cullen, Hendrick, McClean; Parrott, Robinson, Ogbene

Belçika: Mignolet; Boyata, Theate, Denayer; Saelemaekers, Vanaken, Tielemans, T. Hazard; Doku, Origi, Trossard

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