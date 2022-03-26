HOLLANDA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE | Hollanda - Danimarka maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda ile Danimarka bu akşam hazırlık maçında mücade edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Hollanda ile Danimarka maçına dair detayları sorgulamaya devam ederken Hollanda ile Danimarka hakkında maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili detaylar haberimizde yer alacak.

HOLLANDA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Danimarka maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak. Hollanda - Danimarka mücadelesi S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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HOLLANDA - DANİMARKA MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Flekken; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Danjuma

Danimarka: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Larsen