HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hırvatistan ile Slovenya hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Hırvatistan - Slovenya maçıyla ilgili bilgileri sorgularken Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili merak edilenler haberimizde...

HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Slovenya maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Hırvatistan - Slovenya maçının yayıncısı bulunmuyor.

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HIRVATİSTAN - SLOVENYA MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Grbic; Gvardiol, Lovren, Caleta-Car; Juranovic, Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic; Vlasic, Kramaric

Slovenya: Oblak; Stojanovic, Bijol, Karnicnik, Balkovec; Kurtic, Crnigoj; Lovric, Zajc, Verbic; Sporar