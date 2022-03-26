Haberler Futbol HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hırvatistan - Slovenya, liglere verilen milli ara sonrası hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken Hırvatistan - Slovenya maçıyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:30
HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE | Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Hırvatistan ile Slovenya hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Hırvatistan - Slovenya maçıyla ilgili bilgileri sorgularken Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili merak edilenler haberimizde...

HIRVATİSTAN - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Slovenya maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Hırvatistan - Slovenya maçının yayıncısı bulunmuyor.

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HIRVATİSTAN - SLOVENYA MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Grbic; Gvardiol, Lovren, Caleta-Car; Juranovic, Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic; Vlasic, Kramaric

Slovenya: Oblak; Stojanovic, Bijol, Karnicnik, Balkovec; Kurtic, Crnigoj; Lovric, Zajc, Verbic; Sporar

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