ALMANYA - İSRAİL MAÇI CANLI İZLE | Almanya - İsrail maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya ile İsrail hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Almanya - İsrail maçıyla ilgili detayları sorgulamaya devam ederken Almanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili merak edilenler...
ALMANYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - İsrail maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak. Almanya - İsrail maçının yayıncısı bulunmuyor.
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ALMANYA - İSRAİL MUHTEMEL 11'LER
Almanya: Neuer; Henrichs, Rüdiger, Ginter, Raum; Neuhaus, İlkay; Draxler, Musiala, Sane; Werner
İsrail: Marciano; Dgani, Bitton, Menahem; Dasa, Avraham, Peretz, Davidzada; Natkho, Solomon, Dabbur