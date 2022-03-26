ALMANYA - İSRAİL MAÇI CANLI İZLE | Almanya - İsrail maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya ile İsrail hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Almanya - İsrail maçıyla ilgili detayları sorgulamaya devam ederken Almanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağıyla ilgili merak edilenler...

ALMANYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İsrail maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak. Almanya - İsrail maçının yayıncısı bulunmuyor.

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ALMANYA - İSRAİL MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Neuer; Henrichs, Rüdiger, Ginter, Raum; Neuhaus, İlkay; Draxler, Musiala, Sane; Werner

İsrail: Marciano; Dgani, Bitton, Menahem; Dasa, Avraham, Peretz, Davidzada; Natkho, Solomon, Dabbur