Haberler Futbol Yusuf Yazıcı fırtınası Rusya'da devam ediyor! Şubat ve Mart ayının en iyisi

Yusuf Yazıcı fırtınası Rusya'da devam ediyor! Şubat ve Mart ayının en iyisi

Lille'den CSKA Moskova'ya kiralık transfer olan Yusuf Yazıcı, Rusya'da adeta şov yapıyor. Yusuf Yazıcı, oynadığı futbolla alkış toplarken, Şubat ve Mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 16:53
Yusuf Yazıcı fırtınası Rusya'da devam ediyor! Şubat ve Mart ayının en iyisi
CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Ara transfer döneminde Fransa'nın Lille takımından Rus CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Ayrıca, Rus ekibinde teknik direktör Aleksey Berezutski de şubat ve mart ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova'nın Rubin Kazan'ı geçtiğimiz hafta 6-1 mağlup ettiği maçta 3 gol kaydederek hat-trick yapmıştı. Rusya Premier Ligi'ne etkili başlayan Yazıcı, bu performansı ile milli takım aday kadrosunda yer almıştı.
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