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⚽Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Romanya - Yunanistan hazırlık maçında iki takım karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Romanya - Yunanistan karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 13:46
⚽Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

ROMANYA - YUNANİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Romanya ile Yunanistan hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından liglere verilen milli ara sonrası kozlarını paylaşacak iki takımın karşılaşmasına dair ise araştırmalar sürüyor. Peki, Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Romanya- Yunanistan maçı nasıl canlı izlenir? İşte detaylar...

ROMANYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Yunanistan maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 21.15'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMANYA - YUNANİSTAN MUHTEMEL 11'LER

👉Romanya: Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Burca; Mihaila, Tanase; Hagi, Cicaldau, Maxim; Puscas

👉Yunanistan: Vlachodimos; Goutas, Mavropanos, Tzavellas; Rota, Alexandropoulos, Siopis, Bouchalakis, Tsimikas; Pavlidis, Vrousai

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