⚽Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

⚽ROMANYA - YUNANİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Romanya ile Yunanistan hazırlık maçı için geri sayım devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından liglere verilen milli ara sonrası kozlarını paylaşacak iki takımın karşılaşmasına dair ise araştırmalar sürüyor. Peki, Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Romanya- Yunanistan maçı nasıl canlı izlenir? İşte detaylar...

⚽ROMANYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Yunanistan maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 21.15'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

⚽ROMANYA - YUNANİSTAN MUHTEMEL 11'LER

👉Romanya: Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Burca; Mihaila, Tanase; Hagi, Cicaldau, Maxim; Puscas

👉Yunanistan: Vlachodimos; Goutas, Mavropanos, Tzavellas; Rota, Alexandropoulos, Siopis, Bouchalakis, Tsimikas; Pavlidis, Vrousai