⚽Malta - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

⚽Malta - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri sürerken Malta - Azerbaycan ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Malta - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

⚽MALTA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Norveç- Slovakya maçı 25 Mart Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.