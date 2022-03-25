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Malta - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Malta ile Azerbaycan hazırlık maçında iki takım karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Malta - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Malta - Azerbaycan karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:38
⚽Malta - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Malta - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri sürerken Malta - Azerbaycan ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Malta - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

MALTA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Norveç- Slovakya maçı 25 Mart Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

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