Haberler Futbol KAMERUN - CEZAYİR MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Kamerun - Cezayir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KAMERUN - CEZAYİR MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Kamerun - Cezayir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun ile Cezayir bu akşam karşı karşıya gelecek! "Kamerun - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı ve birçok futbolsever tarafından merakla beklenen Kamerun -Cezayir maçının anlık skoru haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00
KAMERUN - CEZAYİR MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Kamerun - Cezayir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun ile Cezayir kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor! Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Kamerun, topladığı 15 puanla grubu lider tamamlarken A Grubu'nda yer alan Cezayir ise 14 puan toplayarak grubu zirvede noktaladı. Kamerun -Cezayir maçı için geri sayım devam ederken maça dair detaylar haberimizde.

KAMERUN - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Kamerun - Cezayir maçı 25 Mart Cuma günü 20.00'de başlayacak. Kamerun - Cezayir maçının yayıncısı bulunmuyor.

KAMERUN - CEZAYİR MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Onana; Moukoudi, Fai, Mbaizo, Castelletto; Anguissa, Gouet, Hongla, Ngamaleu; Aboubakar, Toko Ekambi

Cezayir: M'Bolhi; Mandi, Bensebaini, Atal, Benayada; Bennacer, Zerrouki, Feghouli; Belaili, Slimani, Mahrez

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