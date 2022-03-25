İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümit Milli Takım maç kadrosu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı bu akşam deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya gelecek! İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken, İskoçya-Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde.

⚽İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya ile Türkiye maçı bu akşam 22.05'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLE

⚽ÜMİT MİLLİ TAKIMIN İSKOÇYA MAÇI ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

👉Ersin Destanoğlu

👉Serdar Saatçı (Beşiktaş)

👉Berke Özer (Fenerbahçe)

👉Doğan Alemdar (Rennes)

👉Bünyamin Balcı

👉Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

👉Furkan Bayır

👉Umut Güneş

👉Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

👉Emir Han Topçu

👉Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

👉Cenk Özkaçar (OH Leuven)

👉Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor)

👉Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

👉Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

👉Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor)

👉Mirza Cihan (Gaziantep FK)

👉Hakan Yeşil (1461 Trabzon)

👉Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

👉Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

👉Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

👉Enis Destan (Trabzonspor)

👉Ali Akman (NEC Nijmegen)

👉Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford)

👉Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA SON DURUM

Elemelerde I Grubu'nda yer alan, yaptığı 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra üç yenilgi yaşayan Ümit Milli Takım 4 puanla 4. sırada bulunuyor.

Grupta 4 karşılaşma sonunda 4 puanı bulunan İskoçya ise averajla 3. sırada yer alıyor. Türkiye ile İskoçya arasında Bursa'da oynanan maç, 1-1 sona ermişti.