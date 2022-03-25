Haberler Futbol GANA - NİJERYA MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Gana - Nijerya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GANA - NİJERYA MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Gana - Nijerya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Nijerya bu akşam karşı karşıya gelecek! " Gana - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı ve birçok futbolsever tarafından merakla beklenen Gana - Nijerya maçının anlık skoru haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00
GANA - NİJERYA MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Gana - Nijerya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Nijerya kozlarını kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor! Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Gana, topladığı 13 puanla grubu lider tamamladı. C Grubu'nda yer alan Nijerya ise rakibiyle aynı puanı toplayarak grubu zirvede noktaladı.

GANA - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Gana - Nijerya maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 22.30'de başlayacak. Gana - Nijerya maçının yayıncısı bulunmuyor.

GANA - NİJERYA MUHTEMEL 11'LER

Gana: Wollacott; Mensah, Amartey, Djiku, Yiadom; Partey, Wakaso; Paintsil, Kudus, Antwi-Adjei; Wriedt

Nijerya: Uzoho; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Aina; Onyeka, Aribo; Lookman, Iheanacho, Dennis; Osimhen

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