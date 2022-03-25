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Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Bosna Hersek ile Gürcistan hazırlık maçında iki takım karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bosna Hersek ile Gürcistan karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:37
⚽Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Bosna Hersek - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri sürerken Bosna Hersek - Gürcistan ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Bosna Hersek - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

BOSNA HERSEK - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Bosna Hersek - Gürcistan maçı 25 Mart Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak.

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