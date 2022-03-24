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SPOR HABERİ - Spor Yasası kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! İşte öne çıkan başlıklar

Spor haberi... Uzun süredir üzerine çalışılan spor yasası kanun teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 13:33 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 13:46
SPOR HABERİ - Spor Yasası kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! İşte öne çıkan başlıklar

Spor kulüplerini statüsü değiştirilmesini öneren, kulüpleri dernek olmaktan çıkartıp Anonim Şirket haline dönüştüren Spor Yasası teklifi meclise sunuldu.

60 MADDELİK SPOR YASASI'NDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sadece futbol değil: Yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

A.Ş. olacaklar: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

Denk bütçe: Anonim şirket gini örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

Yönetici borçtan sorumlu: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarındna sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

Yeni federasyon geliyor: Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

Yönetimde milli sporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.

Denetim bakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.

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