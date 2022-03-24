Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Marius Sumudica şu ana kadar sırasıyla Rocar, Inter Gaz Bükreş, Progresul, Farul Constanta, Gloria Bistrita, Rapid Bükreş, AO Kavala, Astra Ploiesti, FC Brasov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia, Astra Giurgiu, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, CFR Cluj ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.