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Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Marius Sumudica'nın yeni adresi belli oldu. Türkiye'de 4 takım çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik direktör eski takımına geri döndü. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:25
Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

Yeni Malatyaspor'dan geçtiğimiz ay ayrılan Marius Sumudica'nın boşta geçirdiği süre kısa sürdü. Rumen çalıştırıcının yeni takımı resmen açıklandı. 51 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı eski takımına geri döndü. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Marius Sumudica şu ana kadar sırasıyla Rocar, Inter Gaz Bükreş, Progresul, Farul Constanta, Gloria Bistrita, Rapid Bükreş, AO Kavala, Astra Ploiesti, FC Brasov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia, Astra Giurgiu, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, CFR Cluj ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

16 MAÇTA 3 GALİBİYET

Yeni Malatyaspor'da kısa bir süre görevde bulunan Marius Sumudica, takımın başında 16 maçta sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcı döneminde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

AL-SHABAB'A DÖNDÜ

51 yaşındaki Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, Rumen teknik direktörle anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

Luciano Vietto ve Ever Banega gibi dikkat çeken isimler Al-Shabab forması giyiyor.

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