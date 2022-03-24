Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'nın yeni takımı Al-Shabab'a döndü!

Yeni Malatyaspor'dan geçtiğimiz ay ayrılan Marius Sumudica'nın boşta geçirdiği süre kısa sürdü. Rumen çalıştırıcının yeni takımı resmen açıklandı. 51 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı eski takımına geri döndü. İşte detaylar...
TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Marius Sumudica şu ana kadar sırasıyla Rocar, Inter Gaz Bükreş, Progresul, Farul Constanta, Gloria Bistrita, Rapid Bükreş, AO Kavala, Astra Ploiesti, FC Brasov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia, Astra Giurgiu, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, CFR Cluj ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.
16 MAÇTA 3 GALİBİYET
Yeni Malatyaspor'da kısa bir süre görevde bulunan Marius Sumudica, takımın başında 16 maçta sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcı döneminde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.