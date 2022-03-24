Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'ten Portekiz-Türkiye maçı yorumu!

"BİTTİ DEMEDEN BİTMEYEN BİR TAKIM" Portekiz Milli Takımı hakkında konuşan Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, "Portekiz Milli Takımı'nı zaten dünyadaki herkes biliyor. Çok iyi oyuncuları var, milli takımdan çok ünlü oyuncular çıkmıştır. Her zaman birlikte oynamayı başarabilen, bitti demeden bitmeyen bir takım. Kötü gittiğini düşündüğünüz zaman bir anda maçı çevirebilecek kuvvette çok iyi oyuncuları olan bir takım. Böyle bir takım olduğu için de ben her zaman olumlu şeyler söylüyorum. Portekiz Milli Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN EFSANE BİR İSİM" Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında olumsuz yorum yapanlar hakkında da konuşan Fernandes, "Futboldan çok anladıklarını söyleyemem. Gerçekten efsane bir isim. Portekiz Milli Takımı için de ne ifade ettiğini, neler yaptığını herkes çok iyi biliyor. Olumsuz yorum yapan insanlar belki de istatistiklere bakıyor, takıma nasıl bir katkı verdiğine çok bakmıyorlardır. Çok değerli bir oyuncu ve her maçta da bize çok katkı vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.