İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

İtalya - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası'nda boy göstermek için mücadele eden İtalya ile Kuzey Makedonya, play-off turu yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Kuzey Makedonya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport' canlı yayınlanacak.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Mancini, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski