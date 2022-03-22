Haberler Futbol Romelu Lukaku'da ikinci Chelsea dönemi bitiyor

Romelu Lukaku'da ikinci Chelsea dönemi bitiyor

Son dakika spor haberi: Chelsea'de ikinci dönemini yaşayan Romelu Lukaku takımıyla ayrılık noktasına geldi. İtalya basınına göre Belçikalı yıldız futbolcu takım arkadaşları ile vedalaştı. Thomas Tuchel yönetiminde istediği performansı yakalayamayan Lukaku'nun bir sonraki takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 14:26
Romelu Lukaku'da ikinci Chelsea dönemi bitiyor

Romelu Lukaku'nun Chelsea ile ikinci birlikteliği de sona ermek üzere. Sezon başında Inter'den 85 milyon euro'ya transfer edilen Romelu Lukaku kariyerinin ikinci Chelsea imzasını atmış ancak büyük beklentilere rağmen performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Calciomercato'ya göre, Chelsea ile yol ayrımında olan Lukaku, takım arkadaşlarına şimdiden veda etti.

ROMELU LUKAKU HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Lukaku gelecek sezon yeniden Inter forması giyebilir. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, yeni sezonda kadroda devrim yapmayı düşünüyor.

Correa, Alexis Sanchez ve Barella'nın İtalyan devinden ayrılığı gündemde. Lukaku'yu transfer etmek isteyen lacivert siyahlılar Lautaro Martinez'i de satarsa Juventus ile sözleşmesi bitecek Paulo Dybala'yı da bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Chelsea formasıyla 32 maçta 10 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Inter'de 44 maçta 30 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.

DİĞER
SON DAKİKA: Stefan Kuntz Ersin Destanoğlu'nu kadroya neden almadı? SABAH Spor'a açıkladı!
Galatasaray'da sol bek harekatı! İşte listedeki iki isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor