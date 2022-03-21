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A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Fevzi Zemzem vefat etti!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Fevzi Zemzem, 80 yaşında vefat etti. "Buldozer" lakaplı Fevzi Zemzem, Göztepe forması da giymişti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:49
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Fevzi Zemzem vefat etti!

Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

"Buldozer" lakaplı Fevzi Zemzem, sarı-kırmızılı formayla attığı 145 golle takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi konumunda bulunuyor. Fevzi Zemzem, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol kaydetmişti.

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