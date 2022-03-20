Haberler Futbol SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

Spor haberi... Büyük değişim başlıyor! Spor Yasası için son düzlüğe girildi. Spor Yasası bu hafta TBMM gündeminde. Sadece futbol değil tüm spor branşlarını kapsayacak yasaya göre kulüpler A.Ş. olacak. Başkanlar borçtan sorumlu tutulacak ve hapis cezası gündeme gelecek. İşte 60 maddelik tekliften öne çıkanlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

Bir süredir hazırlıkları devam eden, spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları Sabah Gazetesi ile paylaştı.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

Alpay Özalan, "4 büyüklerin borcu 25 milyar TL'yi aştı. Alt lig takımlarının 300 milyon liralara ulaşan borçları bulunuyor. Harcamaların kurallara bağlanması gerekiyor. Denetim noktasındaki eksiklikler olayı bu noktalara kadar getirdi" diye konuştu.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

İŞTE 60 MADDELİK TEKLİFTEN ÖNE ÇIKANLAR

-SADECE FUTBOL DEĞİL: Yalnızca 4 Büyükler'i değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

-A.Ş. OLACAKLAR: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

-DENK BÜTÇE: Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

-ŞEFFAF DÖNEM: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

-YÖNETİCİ BORÇTAN SORUMLU: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

-MENAJERLER: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

-YENİ FEDERASYON GELİYOR: Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

-YÖNETİMDE MİLLİ SPORCU OLACAK: Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

SPOR HABERİ - Spor Yasası bu hafta TBMM’de! İşte öne çıkan maddeler...

-DENETİM BAKANLIKTA: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gece yarısı teknik direktör operasyonu! Önder Karaveli'nin yerine yeni hoca belli oldu…
Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan annesi Havva Öztel'e tepkiler dinmiyor! Bergen'in anısına...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor