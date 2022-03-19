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Nefes kesen eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Son 4 için Chelsea-R. Madrid ve M. City-A. Madrid kapışacak ve kazananlar yarı finalde karşılaşacak. Villarreal-B. Münih ve BenficaLiverpool eşleşmelerini kazananlar yarı finalde mücadele edecek. İlk maçlar 5-6 Nisan'da, rövanşlar 12-13 Nisan'da olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Nefes kesen eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Son 4 için Chelsea-R. Madrid ve M. City-A. Madrid kapışacak ve kazananlar yarı finalde karşılaşacak. Villarreal-B. Münih ve BenficaLiverpool eşleşmelerini kazananlar yarı finalde mücadele edecek. İlk maçlar 5-6 Nisan'da, rövanşlar 12-13 Nisan'da olacak.
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