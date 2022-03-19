Güvenimiz tam

Milli takım hocası Stefan Kuntz, Portekiz'i rahat oynatmayacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Her türlü gücümüzü göstereceğiz. Galibiyet için takım ruhu ve kazanma azmi gerekiyor" diye konuştu. Kuntz, "Ferdi ve Eren Elmalı kafamızdaki taktiksel opsiyonları sınırladığı için almadık. Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ı çok beğeniyorum" dedi.
Milli takım hocası Stefan Kuntz, Portekiz'i rahat oynatmayacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Her türlü gücümüzü göstereceğiz. Galibiyet için takım ruhu ve kazanma azmi gerekiyor" diye konuştu. Kuntz, "Ferdi ve Eren Elmalı kafamızdaki taktiksel opsiyonları sınırladığı için almadık. Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ı çok beğeniyorum" dedi.
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