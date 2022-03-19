Güvenimiz tam

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A Milli Takım’ın Portekiz ile Dünya Kupası play-off’unda yapacağı maçın kadrosu açıklandı. Kuntz, “Savaşacağız” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 24 Mart'ta Portekiz ile Dünya Kupası'na katılım için playoff maçına çıkacak. Ay-yıldızlıların 27 kişilik aday kadrosu dün duyuruldu. Fenerbahçe'de başarılı bir sezon çıkaran Ferdi Kadıoğlu çağırılmaması dikkat çekti. A. Demir'den Yunus Akgün, Antalya'dan Doğukan Sinik ve K.Paşalı Umut Bozok ilk kez davet aldı. Milliler Portekiz'i elerse İtalyaMakedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli takım hocası Stefan Kuntz, Portekiz'i rahat oynatmayacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Her türlü gücümüzü göstereceğiz. Galibiyet için takım ruhu ve kazanma azmi gerekiyor" diye konuştu. Kuntz, "Ferdi ve Eren Elmalı kafamızdaki taktiksel opsiyonları sınırladığı için almadık. Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ı çok beğeniyorum" dedi.
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