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FIFA'dan Ukrayna'ya dev yardım!

Rusya'nın işgali nedeniyle haftalardır zor günler geçiren Ukrayna'ua FIFA'dan yardım geldi. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla iş birliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 21:14
FIFA'dan Ukrayna'ya dev yardım!

FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla iş birliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da savaştan etkilenenler için FIFA Vakfı aracılığıyla bir milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımların Ukrayna Futbol Federasyonuna ulaştırıldığı bildirildi.

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