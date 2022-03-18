Ronaldo'lu Portekiz kadrosu açıklandı

Dünya Kupası play-off'larında karşılaşacağımız Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Santos, Dragao Stadı'nda 24 Mart'taki play-off yarı final maçı için M.United'dan dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'yla birlikte Porto'dan Beşiktaşlı eski stoper Pepe, A.Madrid'den Felix ve Liverpool'dan Jota gibi önemli isimleri de çağırdı.
Dünya Kupası play-off'larında karşılaşacağımız Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Santos, Dragao Stadı'nda 24 Mart'taki play-off yarı final maçı için M.United'dan dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'yla birlikte Porto'dan Beşiktaşlı eski stoper Pepe, A.Madrid'den Felix ve Liverpool'dan Jota gibi önemli isimleri de çağırdı.