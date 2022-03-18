Hakan Keleş: Moral oldu ama hiçbir şey bitmedi

Ligde 3'te 3 yaparak düşme hattından çıkan Giresun, Antalya'da da serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hakan Keleş, "Üçte üç yapmak bizim için avantaj ve moral oldu ama hiçbir şey bitmiş değil. Antalya'da iyi bir sonuç alarak milli araya daha rahat girmek istiyoruz" dedi.
Ligde 3'te 3 yaparak düşme hattından çıkan Giresun, Antalya'da da serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hakan Keleş, "Üçte üç yapmak bizim için avantaj ve moral oldu ama hiçbir şey bitmiş değil. Antalya'da iyi bir sonuç alarak milli araya daha rahat girmek istiyoruz" dedi.