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Gümrük’te çıkışa geçeceğiz

Son 3 maçını öne geçmesine rağmen kaybeden Kayserispor, bugün K.Gümrük deplasmanında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Üzerimizdeki şanssızlığın bu hafta kırılacağını düşünüyorum. Bunun ardından milli araya gireceğiz. Bu arayı da iyi değerlendirip, hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye umut dağıttı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Gümrük’te çıkışa geçeceğiz
Son 3 maçını öne geçmesine rağmen kaybeden Kayserispor, bugün K.Gümrük deplasmanında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Üzerimizdeki şanssızlığın bu hafta kırılacağını düşünüyorum. Bunun ardından milli araya gireceğiz. Bu arayı da iyi değerlendirip, hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye umut dağıttı.
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