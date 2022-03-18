Gümrük’te çıkışa geçeceğiz

Son 3 maçını öne geçmesine rağmen kaybeden Kayserispor, bugün K.Gümrük deplasmanında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Üzerimizdeki şanssızlığın bu hafta kırılacağını düşünüyorum. Bunun ardından milli araya gireceğiz. Bu arayı da iyi değerlendirip, hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye umut dağıttı.
Son 3 maçını öne geçmesine rağmen kaybeden Kayserispor, bugün K.Gümrük deplasmanında kötü gidişatı durdurmak istiyor. Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Üzerimizdeki şanssızlığın bu hafta kırılacağını düşünüyorum. Bunun ardından milli araya gireceğiz. Bu arayı da iyi değerlendirip, hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye umut dağıttı.