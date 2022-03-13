Haberler Futbol Vitor Pereira'nın takımı Corinthians Ponte Preta'yı 5-0 yendi

Vitor Pereira'nın takımı Corinthians Ponte Preta'yı 5-0 yendi

Alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona ermiş, Portekizli teknik adam da Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'la anlaşma sağlamıştı. Pereira'nın takımı zorlu maçta Ponte Preta ile karşı karşıya geldi. Corinthians sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 15:41
Vitor Pereira'nın takımı Corinthians Ponte Preta'yı 5-0 yendi

Sezona Fenerbahçe'de müthiş bir başlangıç yapan ancak daha sonra alınan kötü sonuçlar sonrası sarı lacivertli takımdan ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Everton'ın kapısından dönmüştü.

53 yaşındaki teknik direktör Everton iddialarının ardından kısa süre sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'la anlaşma sağladı. Pereira, Brezilya'yada da etkili bir başlangıç yaptı.

Corinthians'ın, Ponte Preta takımını 5-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Vitor Pereira ne diyorsa doğrudur. Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim. Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, onlardan biri de benim. Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çeken bu paylaşım, sezon başında Fenerbahçe'li taraftarların Pereira için söylediği "Vardır bir bildiği!" sloganını hatırlattı.

Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde 17 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet 4 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe yönetimi, Kadıköy'de 2-2 sona eren Beşiktaş derbisi sonrası Portekizli teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

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