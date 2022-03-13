Haaland sürprizi

Kulübü Borussia Dortmund'un sözleşme yenilem teklifini kabul etmeyen ve Real Madrid'e gideceği iddia edilen Erling Haaland ile ilgili flaş bir haber geldi. 21 yaşındaki Norveçli golcü için Manchester City'nin de devreye girdiği ve sürpriz bir şekilde transferi bitirebileceği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberde Real Madrid'in Mbappe ile anlaşmasının ardından City'nin de kesenin ağzını iyice açarak 1.94 boyundaki Haaland'ı ikna ettiği kaydedildi. Gelecek sezon genç golcünün Ada'da olacağı ifade edildi.