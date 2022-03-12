Haberler Futbol Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! Lokomotiv Moskova 1-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! Lokomotiv Moskova 1-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rusya Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova'yı konuk etti. RZD Arena'nda oynanan müsabaka, CSKA Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 21:30
Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! Lokomotiv Moskova 1-2 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Rusya Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova'yı konuk etti.

RZD Arena'nda oynanan müsabaka, CSKA Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi.

CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonucun ardından CSKA, puanını 39'a yükseltti. Lokomotiv Moskova ise 31 puanda kaldı.

CSKA, gelecek hafta Rubin Kazan'ı ağırlayacak. Lokomotiv ise Akhmat deplasmanına gidecek.
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