Lille’de Zeki Çelik dönemi bitiyor

Lille, sözleşmesinin son yılına girecek Zeki Çelik'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid ve Everton gibi kulüplerle adı anılan 25 yaşındaki sağ bek için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Öte yandan Fransız ekibinin, milli oyuncunun yerine Clermont'la sözleşmesi sona erecek Akim Zededka'yla (26) söz kestiği bildirildi.
Lille, sözleşmesinin son yılına girecek Zeki Çelik'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid ve Everton gibi kulüplerle adı anılan 25 yaşındaki sağ bek için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Öte yandan Fransız ekibinin, milli oyuncunun yerine Clermont'la sözleşmesi sona erecek Akim Zededka'yla (26) söz kestiği bildirildi.