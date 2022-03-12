Çöküş dönemi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle turnuvaya veda eden Paris-Saint Germain'de ortalık karıştı. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılırken Neymar'la ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Takımda köklü değişiklik yapmak isteyen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Real Madrid yenilgisi sonrası sabrının taştığı bildirildi. Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından ve gece hayatından memnun olmayan Khelaifi, Brezilyalı yıldızla yolları ayırma kararı aldı. PSG, Neymar'ın forma giydiği beş sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez final oynarken kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı