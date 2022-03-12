19 yıllık rüya bitti

Rus milyarder Roman Abramovich'in 2003'te satın almasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden olan Chelsea, tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası kulübün başına gelmeyen kalmadı. Özel bir lisansla Chelsea'ye maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınırken, Abramovich'in kulübü satma kararı şimdilik askıya alındı. Transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması da yasaklandı. Chelsea, sezonluk bileti olanlar dışında kimseyi stada alamayacak.
Rus milyarder Roman Abramovich'in 2003'te satın almasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden olan Chelsea, tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası kulübün başına gelmeyen kalmadı. Özel bir lisansla Chelsea'ye maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınırken, Abramovich'in kulübü satma kararı şimdilik askıya alındı. Transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması da yasaklandı. Chelsea, sezonluk bileti olanlar dışında kimseyi stada alamayacak.