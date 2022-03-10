MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan hakem açıklaması!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle ilgili alınan karar sonası flaş bir açıklamada bulundu.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Karar açıklandığından beri 48 saat olmadı. Çok fazla söylemler oldu ama bu karar, operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirilmemeli, böyle bir durum yok. Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin, 1. etabı.

Klasman belirlendi. Her yıl yapıldı. Klasmanlar, temmuz veya ağustos ayında belirlenir, sonrasında da devre arasında belirlenir. Böyle alışık olmadığımız bir durum var. Serdar Tatlı döneminde bu karar, 4 döneme çıkarıldı.

Görevde olan ve olmayan arkadaşlarımın hepsinin, örgütlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bunlarla ilgisi yok.

Yılların yıpranmışlığı var. Bazı arkadaşlarımız, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Bundan hakemlik sisteminin olumsuz etkilendiği tespitini yaptık. Davranışlarında hür olmayan hiçbir hakem, doğru karar veremez."