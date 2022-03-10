Alt liglerden haberler (09.03.2022)

1. Lig'de 22. haftada kar yağışı nedeniyle 12. dakikada ertelenen Eyüp-Bursa maçı bugün kaldığı yerden saat 20.00'de Eyüp Stadı'nda başlayacak.

ÜMRANİYE Başkanı Tarık Aksar, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi. Aksar, ayrıca Teknik Direktör Recep Uçar'la yola devam edeceklerini de ifade etti.

ANKARA Keçiörengücü kulübü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

1. Lig'de 51 golle en çok gol yiyen takım olan Altınordu son iki maçta toparlandı. İzmir ekibi, Menemen ve Erzurum'u 1-0'lık skorlarla yenerek öz güven de tazeledi.

Samsun'u 4-2 yenerek morallenen Menemen, içeride 2 maç üst üste yapacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Bolu ve İstanbul maçlarında taraftarı bekliyoruz" dedi.