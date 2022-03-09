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Son Dakika Haberleri: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozuyor

Son dakika haberleri: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakem atamalarına ilişkin alınan kararlarla ilgili basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 11:47
Son Dakika Haberleri: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozuyor

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

MHK'nin Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili dün aldığı karar gündeme düşmüştü. Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kamuoyunu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek isteyen Gündoğdu, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

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