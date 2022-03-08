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F.Bahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

FIFA, Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolculara sezon sonuna kadar transfer hakkı tanıdı. Bu karar sonrası Süper Lig ve Avrupa kulüplerine, 7 Nisan Perşembe gününe kadar bir takımdan en fazla iki futbolcuyu kadrosuna katma şansı doğdu... Rusya ve Ukrayna liglerinde forma giyen söz konusu yabancı futbolcular arasında ise yıldız isimler de bulunuyor. İşte aralarında Fenerbahçe'nin gözdesinin de olduğu o futbolcular...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 00:31
Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

FIFA, Avrupa liglerinde dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Bu kararla ilgili kısa süre sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası çalışmalarını sürdüren FIFA'dan resmi bir açıklama yayınlandı.

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacaktır. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecektir" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Ayrıca Ukrayna'da oynayan futbolcuların sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığı, Rusya'da oynayan futbolcuların ise 10 Mart 2022'ye kadar kulüpleriyle anlaşamaması halinde tek taraflı fesih hakkına sahip olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

FUTBOLCULARA SÖZLEŞME FESİH HAKKI TANINDI!

Bu gelişme sonrası Süper Lig ve diğer liglerde transfer heyecanı başladı. Avrupa kulüpleri gözünü, aralarında yıldız isimlerin yer aldığı oyuncu listesine çevirdi.

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

EN KISA SÜREDE HAREKETE GEÇECEKLER!

Avrupa kulüpleri gibi Süper Lig kulüplerinin de önümüzdeki günlerde transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Kısa süre içinde Rusya'daki birçok futbolcunun da sözleşmelerini feshederek boşa çıkacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Peki aralarında yıldız isimlerin de bulunduğu listede kimler var? İşte o futbolcular...

Rusya Premier Ligi'nin en değerli 10 yabancı yıldızı:

Malcom - Zenit
Piyasa değeri: 22 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Wilmar Barrios - Zenit
20 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Wendel - Zenit
19 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Jhon Cordoba - Krasnodar
17 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Douglas Santos - Zenit
16 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Claudinho - Zenit
16 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Khvicha Kvaratskheila - Rubin Kazan
16 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Yusuf Yazıcı - CSKA Moskova
15 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Sebastian Szymanski - Dinamo Moskova
13 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Quincy Promes - Spartak Moskova
12 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Ukrayna Premier Ligi'nin en değerli 10 yabancı yıldızı:

Tete - Shakhtar Donetsk
20 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

David Neres - Shakhtar Donetsk
20 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Dodo - Shakhtar Donetsk
20 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Manor Solomon - Shakhtar Donetsk
18 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Pedrinho - Shakhtar Donetsk
17 milyon €

F.BAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDE

Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Sarı lacivertliler 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçti.

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Marlon - Shakhtar Donetsk
10 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Lassina Traore - Shakhtar Donetsk
9 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Marcos Antonio - Shakhtar Donetsk
8 milyon €

Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Maycon - Shakhtar Donetsk
7 milyon €

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