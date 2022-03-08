F.Bahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

FIFA, Avrupa liglerinde dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Bu kararla ilgili kısa süre sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası çalışmalarını sürdüren FIFA'dan resmi bir açıklama yayınlandı.
FIFA, Avrupa liglerinde dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Bu kararla ilgili kısa süre sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası çalışmalarını sürdüren FIFA'dan resmi bir açıklama yayınlandı.
Yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacaktır. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecektir" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca Ukrayna'da oynayan futbolcuların sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığı, Rusya'da oynayan futbolcuların ise 10 Mart 2022'ye kadar kulüpleriyle anlaşamaması halinde tek taraflı fesih hakkına sahip olacağı belirtildi.
FUTBOLCULARA SÖZLEŞME FESİH HAKKI TANINDI!
Bu gelişme sonrası Süper Lig ve diğer liglerde transfer heyecanı başladı. Avrupa kulüpleri gözünü, aralarında yıldız isimlerin yer aldığı oyuncu listesine çevirdi.
EN KISA SÜREDE HAREKETE GEÇECEKLER!
Avrupa kulüpleri gibi Süper Lig kulüplerinin de önümüzdeki günlerde transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Kısa süre içinde Rusya'daki birçok futbolcunun da sözleşmelerini feshederek boşa çıkacağı belirtiliyor.
Peki aralarında yıldız isimlerin de bulunduğu listede kimler var? İşte o futbolcular...
Rusya Premier Ligi'nin en değerli 10 yabancı yıldızı:
Malcom - Zenit
Piyasa değeri: 22 milyon €
Douglas Santos - Zenit
16 milyon €
Claudinho - Zenit
16 milyon €
Khvicha Kvaratskheila - Rubin Kazan
16 milyon €
Yusuf Yazıcı - CSKA Moskova
15 milyon €
Sebastian Szymanski - Dinamo Moskova
13 milyon €
Quincy Promes - Spartak Moskova
12 milyon €
Ukrayna Premier Ligi'nin en değerli 10 yabancı yıldızı:
Tete - Shakhtar Donetsk
20 milyon €
David Neres - Shakhtar Donetsk
20 milyon €
Dodo - Shakhtar Donetsk
20 milyon €
Manor Solomon - Shakhtar Donetsk
18 milyon €
Pedrinho - Shakhtar Donetsk
17 milyon €
F.BAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDE
Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Sarı lacivertliler 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçti.
Marlon - Shakhtar Donetsk
10 milyon €
Lassina Traore - Shakhtar Donetsk
9 milyon €
Marcos Antonio - Shakhtar Donetsk
8 milyon €
Maycon - Shakhtar Donetsk
7 milyon €
Alan Patrick - Shakhtar Donetsk
7 milyon €