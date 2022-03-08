F.Bahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

FIFA , Avrupa liglerinde dengeleri değiştirebilecek bir karara imza attı. Bu kararla ilgili kısa süre sonra Rusya 'nın Ukrayna 'yı işgali sonrası çalışmalarını sürdüren FIFA'dan resmi bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacaktır. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecektir" ifadesi kullanıldı.