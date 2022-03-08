Devler sahnede

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, iki maçla başlayacak. İtalya'da 2-0 kazanan Liverpool, evinde İnter'i konuk edecek. Avusturya'dan 1-1'lik beraberlikle dönen Bayern Münih ise Salzburg'la karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale yükselecek ilk iki takımın belli olacağı Devler Ligi'ndeki maçlar, 23.00'te başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Yarın ise Real Madrid-PSG ve M. City-S. Lizbon mücadeleleri var. Son 16 turu 15 ve 16 Mart'taki karşılaşmalarla tamamlanacak.

DÜDÜK MELER'İN

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Manchester City ile S. Lizbon arasında yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yönetecek. 23.00'te başlayacak müsabakada yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapacak.