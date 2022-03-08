Alt liglerden haberler (08.03.2022)

TİMSAH'TA 3. ER DÖNEMİ

Düşme hattında yer alan Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi. Son olarak 9 kişi kalan Boluspor'la yenişemeyen Timsah'ta, koltuğun yeni sahibi ise Mustafa Er oldu. 38 yaşındaki çalıştırıcı, yeşil-beyazlı takımda 3. kez teknik adamlık görevine geldi. 2017-2018 sezonunda son haftalarda koltuğa oturan genç çalıştırıcı, takımı ligde tutmuştu. 2020-2021'de ise 34 maçta 46 puanla 10. sırada yer almıştı.

SAMSUN'UN GÖZÜ DADAŞ'TA

Son iki maçta Ümraniye (3-1) ve Menemen'e (4-2) mağlup olan Samsunspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Erzurum'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi.

MANİSA PES ETMEYECEK

Adanaspor'a 2-0 kayberek play-off yarışında +yara alan Manisa FK, bunu iş kazası olarak görüyor. Teknik Direktör Turgay Altay, "Pes etmeden devam edeceğiz. A.Gücü'nü yeneceğiz" dedi.

KARŞIYAKA'DA SERİ ZAMANI

Ceyhanspor'u 7-0 yenerek kendine gelen Karşıyaka, Tepecik ve Karaköprü galibiyetleriyle seri yakalamak istiyor. İzmir temsilcisi, 30 puanla 13. sırada yer alıyor.

İLDİZ GİTTİ AYBABA YOLDA

Son olarak Altınordu'ya 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkartan BB Erzurumspor'da, teknik direktör Yücel İldiz'le yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı ekibin, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba'yla görüşmelere başladığı iddia edildi.

ANKARAGÜCÜ SONU BEKLİYOR

Lider Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, Süper Lig bileti için temkinli konuştu. Matematiksel olarak netleşmeden konuşmanın doğru olmadığını vurgulayan Koca, "Önümüzde Manisa FK, Eyüp ve Ümraniye maçları var. İyi sonuç alırsak tünelin ucunu gördüğümüzü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

HAMZAOĞLU HÜSRANI

Eyüpspor'da Zafer Turan'ın yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, 2 maçta puan alamadı. Turan'la 9 haftalık yenilmezlik serisi bulunan İstanbul ekibi, 42 puanla 6. sırada kaldı.

SAKARYA GERİ SAYIMDA

Bitime 10 maç kalan 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, "10'dan geri saymaya başladık. Yarın Çorum karşısında kazanıp liderliği sürdürmek istiyoruz" dedi.

ADANASPOR'DA GÖZLER PLAY-OFF'TA

Manisa FK'yı 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Adanaspor play-off yarışına tutundu. 37 puana yükselen turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kötü gidiş bittiği için mutluyuz. Play-off'u sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.

ALTINORDU ZORLU VİRAJDA

Kümede kalma yolunda umutlanan Altınordu, zorlu fikstürle karşı karşıya kaldı. Cumartesi günü Ümraniye'yle karşılaşacak İzmir ekibi, Adana, Eyüp (D) ve Manisa FK ile oynayacak. Daha sonra ise deplasmanda A.Gücü, Samsun ve Kocaeli deplasmanlarına çıkacak.