Aktüel haberler (08.03.2022)

Anadolu Efes'in rakibi Baskonia

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında Bitci Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak. Buesa Arena'da oynanacak mücadele, 23.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada 14 galibiyet elde ederken; İspanyol ekibinin ise 26 mücadelede 7 galibiyeti bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Anadolu Efes, 87-72'lik skorla galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.

NBA'de Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'u 104-96 mağlup etti. Milli basketbolcu 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı. Diğer sonuçlan: Bucks-Suns: 132-122, Wizards-Pacers: 133-123, Thunder- Jazz: 103-116, Rockets-Grizzlies: 123-112.

Yüzlerce ekstrem spor tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, Uludağ'da gerçekleştirildi. Erkekler kayak kategorisinde Ali Görpınarlı, erkekler snowboard'da Kerem Gürdal, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard'da Gülşah Güğül birinciliği elde etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Litvanyalı forvet Eigirdas Zukauskas'ı kadrosuna kattı. Son dört sezondur VTB Ligi'nde Parma Parimatch forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçti. 2,04 metre boyundaki Zukauskas, 33 numaralı formayı giyecek.

MANU'DA CR7 KRİZİ

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 4-1 mağlup oldukları Manchester City maçında kadroda yer almamıştı. The Sun, Ralf Rangnick'in CR7'yi kalçasındaki sakatlığını öne sürerek oynatmadığını iddia etti. Fakat oynamaya istekli olan Ronaldo'nun bu tutum nedeniyle kulübede olmadığı belirtildi.