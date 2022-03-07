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Meksika dehşeti

Queretaro ile Atlas arasındaki maçta inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Stat ve çevresinde yaşanan olaylarda en az 20 taraftar hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Meksika dehşeti
Meksika 1. Futbol Ligi'nde Queretaro ile Atlas arasındaki karşılaşmaya, taraftarların yol açtığı şiddet olayları damga vurdu. Konuk ekip Atlas'ın 1-0 önde götürdüğü 9. hafta karşılaşmasının 63. dakikasında, tribünlerde iki takımın taraftarı arasında şiddet olayları yaşandı. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı maçta saha içinde çatışmalar yaşandı. Taraftarların silahla sahaya girdiği gözlendi.

Saha dışına da taşan olaylar sonrasında ortaya çıkan tablo ise korkunç oldu. Stadyum ve çevresinde yaşanan kavgalarda 20'den fazla taraftar hayatını kaybetti. Onlarca yaralının olduğu olaylarda, hayatını kaybeden taraftarların soyularak yerde tekmelendiği anlar ise dehşete düşürdü. Meksika Ligi'nin Başkanı Mikel Arriola, sorumluluğu olanlara çok ağır cezalar verileceğini ifade etti. Yaşanan trajedi nedeniyle 9. haftada kalan maçlar askıya alındı.
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