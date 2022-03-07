Meksika dehşeti

Saha dışına da taşan olaylar sonrasında ortaya çıkan tablo ise korkunç oldu. Stadyum ve çevresinde yaşanan kavgalarda 20'den fazla taraftar hayatını kaybetti. Onlarca yaralının olduğu olaylarda, hayatını kaybeden taraftarların soyularak yerde tekmelendiği anlar ise dehşete düşürdü. Meksika Ligi'nin Başkanı Mikel Arriola, sorumluluğu olanlara çok ağır cezalar verileceğini ifade etti. Yaşanan trajedi nedeniyle 9. haftada kalan maçlar askıya alındı.
Saha dışına da taşan olaylar sonrasında ortaya çıkan tablo ise korkunç oldu. Stadyum ve çevresinde yaşanan kavgalarda 20'den fazla taraftar hayatını kaybetti. Onlarca yaralının olduğu olaylarda, hayatını kaybeden taraftarların soyularak yerde tekmelendiği anlar ise dehşete düşürdü. Meksika Ligi'nin Başkanı Mikel Arriola, sorumluluğu olanlara çok ağır cezalar verileceğini ifade etti. Yaşanan trajedi nedeniyle 9. haftada kalan maçlar askıya alındı.
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