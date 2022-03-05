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Mbappe ‘Real’ dedi!

İspanyol basınına göre PSG’nin astronomik teklifine rağmen Real Madrid’e gitmekte ısrarcı. İspanyol devi büyük oynuyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Mbappe ‘Real’ dedi!
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin kontratı sezon sonu bitiyor. Fransız yıldız kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediğini belirtmişti. Ancak Fransız ekibinin 23 yaşındaki oyuncuya yaptığı yıllık 50 milyon euro'luk teklif işlerin değişebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Bu astronomik rakama rağmen Mbappe'nin fikri değişmedi. Genç yıldızın çocukluğundan beri Real Madrid'de forma giymek istediği için öneriyi geri çevirdiği kaydedildi. İspanyol devi gelecek sezon hücum hattını Haaland, Kylian Mbappe ve Karim Benzema'dan oluşturmayı planlıyor.
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