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Maradona'nın torunu Sergio Agüero'nun oğlu Benjamin futbola adım attı

Son dakika spor haberleri... Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın torunu ve aynı zamanda eski golcü Sergio Agüero'nun oğlu olan Benjamin Agüero, Tigre kulübünde futbola başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 09:21
Maradona'nın torunu Sergio Agüero'nun oğlu Benjamin futbola adım attı

Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmasına rağmen yaşadığı kalp sorunu nedeniyle futbol kariyerini sonlandıran Sergio Agüero'nun oğlu ve aynı zamanda Diego Armando Maradona'nın da torunu olan Benjamin Agüero futbola başladı.

13 yaşındaki Benjamin'in, Tigre ile antrenmanlara çıktığı ifade edilirken Sergio Agüero'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Baba Agüero, "Benjamin, Tigre'ye gitti çünkü en iyi arkadaşı orada. Geçen hafta denemeye çıktı ve bana yazdı. Bana 'Baba, geçtim' dedi" ifadelerini kullandı.

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