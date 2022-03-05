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Kurtarıcı Luce

D. Kiev’in Rumen hocası Ukrayna’dan ayrıldı ama oyuncularını unutmadı. Onları da ülkesine getirdi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Kurtarıcı Luce
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da her alanda büyük dram yaşanıyor. Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, şehirden ayrılıp ülkesi Romanya'ya dönerken öğrencilerini de unutmadı. Hem Dinamo Kiev hem de Shakhtar Donetsk'li futbolcuların aileleriyle birlikte Romanya'ya geçişinde büyük rol oynadı. Onların İasi kentine ulaşımlarını sağladıktan sonra burada da hiç yalnız bırakmadı. Gelen kafilede Dinamo Kiev'in kaptanı Sergiy Sydorchuk da vardı. Ukrayna'da 18 ila 60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkması yasak. Ancak Sydorchuk'un 3 çocuğu olduğu için izin verildi.
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