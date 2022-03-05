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Haaland kapışması!

Bu yaz gözler 21 yaşındaki yıldızın üzerinde olacak. Devleri peşine takan Haaland’da Barça ve Real Madrid bir adım önde bulunuyor

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Haaland kapışması!
Borussia Dortmund'tan bu yaz ayrılacak olan Erling Haaland'ın rotasının neresi olacağı merak ediliyor. M. City, Real Madrid ve Barcelona yarıştaki 3 takım. İki İspanyol ekibi, Premier Lig temsilcisinin önünde. Real Madrid kısa süre önce bu yarışta pole pozisyondaydı ancak Barcelona yaptığı atakla yine güçlü duruma geçti. Gelecek sezondan itibaren kusursuz bir takım kurmak isteyen Katalan devinde teknik direktör Xavi, Haaland için Almanya'ya uçtu.

Barcelona, Erling Haaland'a 5 yıllık bir kontrat sundu. İlk senesinden itibaren katlamalı gidecek olan sözleşme şartlarına göre Norveçli yıldızın ortalama kazancı 40 milyon euro'nun altına düşmüyor. Real Madrid de benzer rakamları masaya koymuştu. Şimdi iş tamamen 21 yaşındaki yıldızın tercihine kaldı. Her zaman ilk sıraya Real Madrid'i koyan Haaland, Xavi'nin Almanya'ya kadar gelip kendisiyle konuşmasından etkilendi. Aynı zamanda Barça'nın projeleri de etkili oldu.
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