Haaland kapışması!

Barcelona, Erling Haaland'a 5 yıllık bir kontrat sundu. İlk senesinden itibaren katlamalı gidecek olan sözleşme şartlarına göre Norveçli yıldızın ortalama kazancı 40 milyon euro'nun altına düşmüyor. Real Madrid de benzer rakamları masaya koymuştu. Şimdi iş tamamen 21 yaşındaki yıldızın tercihine kaldı. Her zaman ilk sıraya Real Madrid'i koyan Haaland, Xavi'nin Almanya'ya kadar gelip kendisiyle konuşmasından etkilendi. Aynı zamanda Barça'nın projeleri de etkili oldu.
Barcelona, Erling Haaland'a 5 yıllık bir kontrat sundu. İlk senesinden itibaren katlamalı gidecek olan sözleşme şartlarına göre Norveçli yıldızın ortalama kazancı 40 milyon euro'nun altına düşmüyor. Real Madrid de benzer rakamları masaya koymuştu. Şimdi iş tamamen 21 yaşındaki yıldızın tercihine kaldı. Her zaman ilk sıraya Real Madrid'i koyan Haaland, Xavi'nin Almanya'ya kadar gelip kendisiyle konuşmasından etkilendi. Aynı zamanda Barça'nın projeleri de etkili oldu.
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