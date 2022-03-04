Yusuf Yazıcı kendine geldi

Fransız Teknik Direktör Christophe Galtier ile anlaşamayan ve Rusya'nın yolunu tutan Yusuf, milli takımın son iki maçına davet edilmemişti.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da harikalar yaratarak 2019 yılında 17.5 milyon euro'ya Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Yusuf, buradaki ilk sezonunda 25 maçta 1 gol, 4 asist, ikinci sezonda ise 42 karşılaşmada 14 gol, 5 asistle parlamış ve takımının lig şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Sezon başında Lille, teknik direktör değişimine gitmiş ve Christophe Galtier'i göreve getirmişti. Galtier ile yıldızı barışmayan ve sistemine uymayan Yusuf, 22 maçta sadece 671 dakika oyunda kalmıştı.

KENDİ BÖLGESİNDE OYNUYOR

Lille'de ligin ilk yarısında çok az süre alan Yusuf, 1 gol, 1 asist üretebilmişti. Devre arasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 350 bin euro'ya 6 aylığına kiralanan Yusuf için satın alma opsiyonu da koyulmuştu. Milli futbolcu, yeni kulübünde ilk maçını 26 Şubat'ta 2-0 kazanılan Spartak Moskova'ya karşı oynadı ve fileleri sarsmayı başardı. Yusuf ardından Rusya Kupası'nda 2-1 kazanılan Sochi maçında 2 asist yaptı. Yusuf'un alışık olduğu 10 numaralı pozisyonda oynamasıyla performansı yükseldi ve alkış topladı.