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Polonya hükmen kazanabilir

FIFA, Rusya’yı Dünya Kupası Elemeleri’nden diskalifiye etmeyi planlıyor. Rusya ile eşleşen Polonya’nın direkt play-off finaline yükselmesi gündemde yer alıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Polonya hükmen kazanabilir

FIFA, Rusya'yı Dünya Kupası Elemeleri'nden diskalifiye etmeyi planlıyor. Rusya ile eşleşen Polonya'nın direkt play-off finaline yükselmesi gündemde yer alıyor.

ABRAMOVİCH KAFA KARIŞTIRDI

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübün satışından elde edileceği geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına verileceğini duyurdu. Mavilerin piyasa değeri 2 milyar dolar'ın üstünde.

BELARUS'A DA YAPTIRIM

Rusya'yı destekleyen Belarus'a da yaptırım geldi. Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız sahada seyircisiz oynayacak

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