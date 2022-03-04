Polonya hükmen kazanabilir

FIFA, Rusya'yı Dünya Kupası Elemeleri'nden diskalifiye etmeyi planlıyor. Rusya ile eşleşen Polonya'nın direkt play-off finaline yükselmesi gündemde yer alıyor.
ABRAMOVİCH KAFA KARIŞTIRDI
Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübün satışından elde edileceği geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına verileceğini duyurdu. Mavilerin piyasa değeri 2 milyar dolar'ın üstünde.
BELARUS'A DA YAPTIRIM
Rusya'yı destekleyen Belarus'a da yaptırım geldi. Belarus Milli Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız sahada seyircisiz oynayacak