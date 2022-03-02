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Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası yarı final maçında Valencia sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 11:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:00
Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. İki La Liga ekibi Athletic Bilbao ile Valencia, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Athletic Bilbao maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 23:30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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