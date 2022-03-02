Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Fiorentina, Juventus ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Fiorentina - Juventus maçı 2 Mart Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de TRT Spor'da canlı ytayınlanacak.