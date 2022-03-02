Haberler Futbol EA Sports'tan Rusya kararı! Bütün oyunlardan Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

EA Sports'tan Rusya kararı! Bütün oyunlardan Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

Rusya'ya bir yaptırım da EA Sports'tan geldi. EA sports FIFA, Rus milli takımını ve tüm Rus futbol kulüplerini FIFA 22, FIFA mobile ve FIFA online'dan kaldırdığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 19:47 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 19:55
EA Sports'tan Rusya kararı! Bütün oyunlardan Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

EA sports FIFA, Rus milli takımını ve tüm Rus futbol kulüplerini FIFA 22, FIFA mobile ve FIFA online'dan kaldırdığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

EA Sports, Ukrayna halkının birlik-beraberliğini ve Avrupa'daki pek çokları gibi barış ve Ukrayna'nın işgalinin son bulmasını savunmaktadır.

FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızla görüş birliği sonucu EA Sports, FIFA 22, FIFA Mobile, ve FIFA Online dahil olmak üzere tüm ürünlerimizden Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin çıkarılması kararı alnmıştır.

Topluluğumuzu güncellemelerle ve alınacak tüm kararlarla ilgili olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.


DİĞER
Son dakika: İspanya’da Enes Ünal’a büyük haksızlık! Vedat Muriqi’yi tercih ettiler…
Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararı açıkladı! Sosyal etkinlikler salgın tedbirlerine uyularak yapılabilecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor