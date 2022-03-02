EA Sports'tan Rusya kararı! Bütün oyunlardan Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini çıkardılar

EA sports FIFA, Rus milli takımını ve tüm Rus futbol kulüplerini FIFA 22, FIFA mobile ve FIFA online'dan kaldırdığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

EA Sports, Ukrayna halkının birlik-beraberliğini ve Avrupa'daki pek çokları gibi barış ve Ukrayna'nın işgalinin son bulmasını savunmaktadır.

FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızla görüş birliği sonucu EA Sports, FIFA 22, FIFA Mobile, ve FIFA Online dahil olmak üzere tüm ürünlerimizden Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin çıkarılması kararı alnmıştır.

Topluluğumuzu güncellemelerle ve alınacak tüm kararlarla ilgili olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.



