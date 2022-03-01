Yeterli değil

Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir merakla beklenen yayın ihalesinin sonucunu açıkladı. 3 yılı kapsayan tüm teklifleri değerlendiren TFF, bütün yayın haklarını içeren Paket 4 için Digiturk'un vermiş olduğu 2.105.000.000+KDV'lik teklifi geri çevirdiğini duyurdu. Gerekçe olarak geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması ve önceki dönemlerde Digiturk'le yaşanan sorunlar sebebiyle kulüplerin kabul etmemesi gösterildi. Paket 1-A'ya gelen 810 milyon TL+KDV'lik teklif de reddedildi.

EN İYİ İKİNCİ TEKLİF SARAN

Diğer paketler için ise ayrı olarak yapılan teklifler değerlendirildi. Digiturk, Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F, Paket 2 ve Paket 3'e toplamda 1 milyar 295 milyon TL+KDV teklif verdi. TFF'den yapılan açıklamada, bu teklife onay çıktığı duyuruldu. Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için Digiturk'e 07 Mart 2022 saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzaların atılmaması halinde ise 5 pakete en iyi ikinci teklifi veren Saran'a ve 2 pakete en iyi teklifi yapan TRT'ye süre verileceği bildirildi.

İHALE DIŞINDA KALDI

İçeriğinde 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 hafta sonu maçının canlı yayın hakları bulunan Paket 1-A ihale dışında bırakıldı. Yapılan açıklamada, "Bu paketi alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması, reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda hakların ihale dışında bırakılmasına ve daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.