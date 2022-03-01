UEFA ve FIFA'dan flaş kararlar! Ruslar men edildi

İşte yapılan resmi açıklama; "FIFA Konseyi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarışmalardan ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi. Futbol dünyası bu konuda tamamen birleşmiş ve Ukrayna'ya yapılan saldırıdan etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içindedir. Her iki kurumun başkanı da Ukrayna'daki durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini umuyor. Böylece futbol insanlar için yine birlik ve barış için önemli bir kurum olabilir."

BASKETBOLDA BENZER KARAR

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus basketbol takımının Avrupa katılımları askıya alındı. CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit'in EuroLeague'e, Lokomotiv Kuban'ın ise EuroCup'a katılımı askıya alındı.

RUS ŞİRKETLE ANLAŞMA BİTTİ

UEFA, Rus şirket Gazprom ile anlaşmasını sonlandırdı. Yapılan açıklamada "Bugün tüm yarışmalarda Gazprom ile olan ortaklığımızı sona erdirme kararı aldık. Karar derhal yürürlüğe girmiştir. Şampiyonlar Ligi, milli takım müsabakaları ve EURO 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

LOMACHENKO ASKER OLDU

Üç farklı kategoride dünya şampiyonluğu bulunan boksör Vasily Lomachenko, ülkesi Ukrayna'nın savunma güçlerine dahil oldu. 34 yaşındaki sporcu, Rusların saldırdığı sırada Romanya üzerinden ülkesine döndü ve sonuna kadar savaşacağını söyledi.

HANGİ TAKIMLARI ETKİLEDİ?

Rusya Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart'ta Polonya ile karşılaşacaktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova, son 16 turunda RB Leipzig ile eşleşmişti. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Rusya, C Grubu'nda Hollanda, İsveç ve İsviçre ile mücadele edecekti.